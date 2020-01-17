Заявление об отставке Гончарука является политическим жестом, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По мнению Разумкова, если бы президент поддержал отставку Гончарука, то тот бы обратился к Раде

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука - это политический жест. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский поддержал отставку Гончарука, то тот бы обратился к Раде.

"Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был писать заявление на Верховную раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера и он обратился к президенту с таким предложением. Я думаю, если бы президент поддержал, то премьер обратился бы в Раду уже с формальным заявлением, что он будет слагать с себя полномочия. Поскольку он придерживается идеологии, что он является членом команды президента, то именно к президенту он обратился", - заявил Разумков.

При этом Разумков заявил, что не может подтвердить информацию о том, что есть заявление на имя главы Верховной рады.

"Подтвердить или опровергнуть информацию о заявление на имя главы Верховной рады, то я не могу ничего сказать. В Верховную раду таких заявлений не поступало", - добавил он.

Напомним, 17 января Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованном записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны. Гончарук якобы называл себя "профаном".