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Разом з Байденом до Києва приїхав радник з нацбезпеки Салліван

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 12:35
Разом з Байденом до Києва приїхав радник з нацбезпеки Салліван Фото: Андрій Єрмак та Джейк Салліван (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Разам з лідером США Джо Байденом до Києва 20 лютого прибув радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Єрмак назвав візит Байдена до Києва та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським історичним.

"Україна сьогодні - це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", - написав він.

Керівник ОП підкреслив, що візит Байдена стратегічний.

"Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент США Джо Байден. Він вже анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів.

Окрім того, Байден та Зеленський також обговорили можливе постачання далекобійної зброї Україні.

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