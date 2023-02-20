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Зеленський та Байден обговорили поставки далекобійної зброї, - ЗМІ

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 12:18
Зеленський та Байден обговорили поставки далекобійної зброї, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорити можливі поставки далекобійної зброї для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що лідери країни обговорили поставки далекобійної зброї, а також новий пакет військової допомоги для України під час візиту американського президента до Києва 20 лютого.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це його перша поїздка в Україну з початку каденції.

Байден та Зеленський вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
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