Вместе с Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности Салливан

Вместе с лидером США Джо Байденом в Киев 20 февраля прибыл советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Ермак назвал визит Байдена в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским историческим.

"Украина сегодня - это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", - написал он.

Руководитель ОП подчеркнул, что визит Байдена стратегический.

"Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель - победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - добавил он.

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он уже анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

Кроме того, Байден и Зеленский также обсудили возможные поставки дальнобойного оружия Украине.

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