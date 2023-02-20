ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вместе с Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности Салливан

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 февраля 2023 12:35
Вместе с Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности Салливан Фото: Андрей Ермак и Джейк Салливан (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Вместе с лидером США Джо Байденом в Киев 20 февраля прибыл советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак назвал визит Байдена в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским историческим.

"Украина сегодня - это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", - написал он.

Руководитель ОП подчеркнул, что визит Байдена стратегический.

"Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель - победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - добавил он.

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он уже анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

Кроме того, Байден и Зеленский также обсудили возможные поставки дальнобойного оружия Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Джозеф Байден
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина