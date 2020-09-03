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Разница зарплат женщин и мужчин во время карантина сократилась до 20%

Автор: Александр Белоус

Госстат обнародовал данные за апрель-июнь 2020 года

Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2020 года составляет 9740 грн. Зарплата женщин составляет 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),
  • в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).
  • в III квартале 2019 года - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),
  • во II квартале 2019 года - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
  • в I квартале 2019 года - 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11804 гривен. Это на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 гривен).

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

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