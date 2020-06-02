Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин

Мужчины зарабатывают на 21% больше женщин
Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн. Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.
Национальный банк Украины прогнозирует падение реальных доходов и снижение реальных зарплат украинцев в 2020 году.
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Автор: Александр Белоус