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Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин

Новости » Экономика     02.06.2020 - 15:12
Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Мужчины зарабатывают на 21% больше женщин

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн. Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн),
  • во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
  • в III квартале - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),
  • в IV квартале - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует падение реальных доходов и снижение реальных зарплат украинцев в 2020 году.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины зарплатаГосударственная служба статистикиженщины
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