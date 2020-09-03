Різниця зарплат жінок та чоловіків під час карантину скоротилася до 20%

Держстат оприлюднив дані за квітень-червень 2020 року
Середньомісячна зарплата жінок у II кварталі 2020 року складає 9740 грн. Зарплата жінок становить 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11804 гривень. Це на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 гривень).
Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).