Різниця зарплат жінок та чоловіків під час карантину скоротилася до 20%

Середньомісячна зарплата жінок у II кварталі 2020 року складає 9740 грн. Зарплата жінок становить 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

у I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),

у IV кварталі 2019 року - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

у III кварталі 2019 року - 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн),

у II кварталі 2019 року - 9 210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11 838 грн),

у I кварталі 2019 року - 8 473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10 968 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11804 гривень. Це на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 гривень).

Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).