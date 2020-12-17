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Размер помощи тяжелобольным детям могут увеличить: комитет Рады поддержал закон

Украина, Четверг 17 декабря 2020 16:27
Размер помощи тяжелобольным детям могут увеличить: комитет Рады поддержал закон
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут увеличить размер помощи тяжелобольным детям. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №2024 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Сейчас такая помощь выплачивается 691 ребенку.

"Законопроектом предусмотрено, что помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада в начале ноября приняла за основу законопроект №2024, которым увеличивается размер помощи тяжелобольным детям. За документ проголосовали 287 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих.

Он предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №829-IX о выделении 80 млн гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки.

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