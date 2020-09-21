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На оздоровление детей из бюджета выделили дополнительных 80 млн грн

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 20:24
На оздоровление детей из бюджета выделили дополнительных 80 млн грн
Фото: детский лагерь (canva.com)
Автор: Максим Зайченко

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год. Соответствующий закон Верховная рада приняла 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ предусматривает оздоровление льготных категорий детей в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

"На мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики. Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в соответствии с законом "О публичных закупках", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, правительство планирует сэкономить 100 млрд гривен за счет единого реестра социальных выплат.

Отметим, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в проекте государственного бюджета-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты. Расходы на социальную защиту составят 324 млрд гривен.

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