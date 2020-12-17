Розмір допомоги тяжкохворим дітям можуть збільшити: комітет Ради підтримав закон

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні можуть збільшити розмір допомоги тяжкохворим дітям. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №2024 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Наразі така допомога виплачується 691 дитині.

"Законопроектом передбачено, що допомога для тяжкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект закону в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада на початку листопада схвалила за основу законопроект №2024, яким збільшується розмір допомоги тяжкохворим дітям. За документ проголосували 287 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, народні депутати прийняли за основу і в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців.

Він передбачає забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон №829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки.