ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине хотят увеличить размер помощи тяжелобольным детям

Украина, Четверг 05 ноября 2020 17:42
В Украине хотят увеличить размер помощи тяжелобольным детям
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу законопроект №2024, которым увеличивается размер помощи тяжелобольным детям. За документ проголосовали 287 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект вносит изменение в статью 18-7 закона "О государственной помощи семьям с детьми". В законе прописано, что такая выплата будет осуществляться в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Напомним, ранее сегодня парламент одобрил за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. За проект закона №4130 проголосовали 324 депутата.

Он предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество помощьВерховная Радапреступления

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь