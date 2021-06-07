Притула выходит из партии "Голос"
Шоумен Сергея Притула заявил о выходе из партии "Голос". Однако, он заявил, что не уходит из политики.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он объяснил, почему уходит из партии. В частности, такое решение Притула принял из-за действий нового руководства, которое "отдалилось от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
"По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики", - заявил Притула.
В частности, он намекнул на "отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне".
Ранее в интервью РБК-Украина Притула заявил, что хотел возглавить партию "Голос".
Отвечая на вопрос, видит ли он себя в качестве руководителя партии, Притула ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".
Отметим, с марта 2020 года партию "Голос" возглавляет Кира Рудык, которая сменила в качестве руководителя Святослава Вакарчука.
Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре политические силы. Однако, рост поддержки среди избирателей показывают только две из них - партии "Слуга народа" и "Батькивщина".