Миллиард деревьев за три года: Зеленский подписал указ о восстановлении лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30" .

"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня президент на форуме "Украина 30", который на этот раз посвящен экологии, анонсировал аудит водных ресурсов и главных рек.

Кроме того, Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Он начнет действовать с 2022 года.

Согласно закону, под запрет попадают сверхлегкие и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм - например, пакеты-майки. Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и не пригодны для переработки.