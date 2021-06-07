КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Об этом в Facebook сообщила член ученого совета КНУ Мария Горбань.

Отметим, на прошлой неделе ректор КНУ Владимир Бугров на форуме "Украина 30"говорил, что Лукашенко лишат почетного звания на заседании ученого совета.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Лукашенко выбором Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу дали возможность показать свой политический вес. Но он дискредитировал себя.

Очередной виток напряжения между странами спровоцировала принудительная посадка самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого инцидента Украина закрыла свое небо для "Белавиа" и закрыла авиасообщение.

Позже Лукашенко заявил, что в ответ прорабатывается возможность прямых полетов из Беларуси в Крым, после чего в Украине ему пригрозили новыми санкциями.

Украинская сторона считает, что на фоне последних событий Лукашенко нельзя называть нейтральным по отношению к украинско-российскому конфликту на Донбассе. В связи с этим Киев поднимает вопрос отказа от минской площадки мирных переговоров.