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У районі Луцька було чути вибух

Луцьк, Неділя 09 лютого 2025 03:51
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У районі Луцька було чути вибух Ілюстративне фото: у Луцьку було чути вибух під час повітряної тривони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Луцьк цієї ночі, 9 лютого, було чути вибух. У Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на луцькі пабліки та ЗМІ.

Місцеві пабліки писали о 03:36 про те, що у Луцьку було "гучно". Перед тим в мережі повідомляли про рух повітряних цілей противника у бік Луцька, Ковеля, селищів Колки та Голоби.

Як писав Telegram-канал "Луцьк. Труха", вибухи лунали у Волинській області також близько 03:16.

Зазначимо, що за пару хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху безпілотників противника північніше Луцька. Також військові розповіли, що БПЛА ворога тримають курс на захід.

Видання "Суспільне Луцьк" писало о 03:36, що у Луцьку "було чути звуки, схожі на вибух".

Оновлено: нові вибухи

Близько 04:16 луцькі пабліки повідомили, що в районі міста знову було чути вибухи.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 8 лютого у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атак противника із застосуванням ударних безпілотників.

Дронова атака продовжилася й у ніч проти 9 лютого.

Повідомлялося про роботу ППО у Київській області, де було помічено російські БПЛА. Також стало відомо про бойову роботу в Одесі, де збивали дрони ворога, і в місті було чути вибухи.

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Луцьк Вибух Атака дронів
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