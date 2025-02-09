В районе Луцка был слышен взрыв

В районе города Луцк этой ночью, 9 февраля, был слышен взрыв. В Волынской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударов с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на луцкие паблики и СМИ.

Местные паблики писали в 03:36 о том, что в Луцке было "громко". Перед этим в сети сообщали о движении воздушных целей противника в сторону Луцка, Ковеля, поселков Колки и Голобы.

Как писал Telegram-канал "Луцк. Труха", взрывы раздавались в Волынской области также около 03:16.

Отметим, что за пару минут до этого в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации движения беспилотников противника севернее Луцка. Также военные рассказали, что БПЛА врага держат курс на запад.

Издание "Суспільне Луцьк" писало в 03:36, что в Луцке "были слышны звуки, похожие на взрыв".

Обновлено: новые взрывы

Около 04:16 луцкие паблики сообщили, что в районе города снова были слышны взрывы.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 8 февраля в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак противника с применением ударных беспилотников.

Дроновая атака продолжилась и в ночь на 9 февраля.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской области, где были замечены российские БПЛА. Также стало известно о боевой работе в Одессе, где сбивали дроны врага, и в городе были слышны взрывы.