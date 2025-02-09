Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

У Київській області у ніч проти 9 лютого ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Мешканців Київської області закликали не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Також громадян просять дотримуватися інформ-тиші - не знімати та не викладати в інтернеті кадри про роботу Сил оборони України, а також фото та відео про "збиття повітряних цілей та їхнього падіння".

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться в заяві КОВА в публікації в Telegram о 00:56.

Нагадаємо також, перед тим в адміністрації розповіли про роботу ППО в області близько пів на десяту вечора, коли було зафіксовано рух ворожих безпілотників у регіоні.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 лютого у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу дронових атак.

Сирена лунала також у Києві, у бік якого фіксувався рух БПЛА противника з північно-східного напрямку.

За останніми даними від Повітряних сил ЗСУ (станом на 23:31) ворожі дрони були помічені в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Херсонській та Кіровоградській областях. Також БПЛА ворога рухалися у напрямку Миколаївської області.