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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Неділя 09 лютого 2025 00:07
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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: Україна під атакою російських ударних дронів "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи дронів почали залітати близько 20:00 з північно-східного та східного напрямку. Згодом їх побільшало.

За останніми даними військових, станом на 23:31, ворожі БпЛА рухалися:

  • декілька груп у східній/центральній/південній/північній частинах Чернігівської області, курс західний;
  • у центральній та південній частинах Сумської області, курс західний;
  • на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний;
  • у східній частині Полтавської області, курс західний;
  • у північній та східній частині Кіровоградської області, курс західний;
  • з Херсонської курсом на Миколаївську та Кіровоградську області.

О 00:03 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. У Повітряних силах повідомили про наближення БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

За даними моніторингових каналів, вбік Київської області рухаються 25 дронів з Чернігівської та Полтавської областей.

Станом на 1:25, сили ППО збивають ударні дрони в передмісті Києва. Лунають потужні вибухи.

За даними моніторингових каналів, станом на 1:32, у Київській області рухаються наступні ворожі "Шахеди":

1х в район Баришівки;
1х біля Згурівки;
1х біля Яготина;
1х біля Володарки;
4х в бік Чорнобильської зони/Іванкова;
1х під Білою Церквою.

Станом на 01:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росія атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Атака Росії та ситуація на фронті

Ввечері у суботу, 8 лютого, у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ударів БпЛА.

За минулу добу на фронті було зафіксовано понад 120 бойових зіткнень. Майже половина з них відбулася на Покровському напрямку.

Вдень 8 лютого над Бахмутським районом українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

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