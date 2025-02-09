Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 01:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:

1х в район Баришівки; 1х біля Згурівки; 1х біля Яготина; 1х біля Володарки; 4х в бік Чорнобильської зони/Іванкова; 1х під Білою Церквою.

За даними моніторингових каналів, станом на 1:32 , у Київській області рухаються наступні ворожі "Шахеди":

Станом на 1:25 , сили ППО збивають ударні дрони в передмісті Києва. Лунають потужні вибухи.

За даними моніторингових каналів, вбік Київської області рухаються 25 дронів з Чернігівської та Полтавської областей.

О 00:03 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. У Повітряних силах повідомили про наближення БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

За останніми даними військових, станом на 23:31, ворожі БпЛА рухалися:

Перші групи дронів почали залітати близько 20:00 з північно-східного та східного напрямку. Згодом їх побільшало.

Атака Росії та ситуація на фронті

Ввечері у суботу, 8 лютого, у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ударів БпЛА.

За минулу добу на фронті було зафіксовано понад 120 бойових зіткнень. Майже половина з них відбулася на Покровському напрямку.

Вдень 8 лютого над Бахмутським районом українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

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