Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші групи дронів почали залітати близько 20:00 з північно-східного та східного напрямку. Згодом їх побільшало.
За останніми даними військових, станом на 23:31, ворожі БпЛА рухалися:
- декілька груп у східній/центральній/південній/північній частинах Чернігівської області, курс західний;
- у центральній та південній частинах Сумської області, курс західний;
- на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний;
- у східній частині Полтавської області, курс західний;
- у північній та східній частині Кіровоградської області, курс західний;
- з Херсонської курсом на Миколаївську та Кіровоградську області.
О 00:03 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. У Повітряних силах повідомили про наближення БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.
За даними моніторингових каналів, вбік Київської області рухаються 25 дронів з Чернігівської та Полтавської областей.
Станом на 1:25, сили ППО збивають ударні дрони в передмісті Києва. Лунають потужні вибухи.
За даними моніторингових каналів, станом на 1:32, у Київській області рухаються наступні ворожі "Шахеди":
1х в район Баришівки;
1х біля Згурівки;
1х біля Яготина;
1х біля Володарки;
4х в бік Чорнобильської зони/Іванкова;
1х під Білою Церквою.
Станом на 01:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Атака Росії та ситуація на фронті
Ввечері у суботу, 8 лютого, у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ударів БпЛА.
За минулу добу на фронті було зафіксовано понад 120 бойових зіткнень. Майже половина з них відбулася на Покровському напрямку.
Вдень 8 лютого над Бахмутським районом українські захисники збили російський штурмовик Су-25.
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