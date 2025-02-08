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У Києві та низці областей оголосили тривогу: ворог запустив дрони

Субота 08 лютого 2025 21:27
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У Києві та низці областей оголосили тривогу: ворог запустив дрони Фото: українців закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 8 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що станом на 21:22 у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА, у зв'язку з чим в області працює ППО.

Українській закликали бути в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Зокрема, не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:27 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: ворог запустив дрони

Нагадаємо, що в ніч на 8 лютого Росія запустила по Україні 139 ударних безпілотників, а також дронів-імітаторів.

Станом на 9 ранку сили ППО збили 67 БпЛА. Ще 71 ворожий безпілотник-імітатор - був локально втрачений.

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