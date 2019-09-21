В районе ДТП под Одессой затруднено движение транспорта

На участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское, в связи с ДТП по Одессой затруднено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности воспользоваться альтернативным путем.

Напомним, под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек. Сообщалось, что в результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

РБК-Украина писало, что в сети появились фото с места ДТП под Одессой. Как сообщало ГСЧС, в ДТП попали рейсовая маршрутка "Мерседес Спринтер" и фура ДАФ.