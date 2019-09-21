Под Одессой в ДТП с маршруткой погибли 9 человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

В ДТП под Одессой попала переполненная маршрутка

Под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на улице Академика Королева автомобиль въехал в толпу, которая собралась на протест против строительства на территории детского сада. В результате инцидента пострадали два человека.

В Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате трагедии погибли три человека.