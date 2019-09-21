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Появились фото с места смертельного ДТП под Одессой

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 16:09
Появились фото с места смертельного ДТП под Одессой
Фото: ДТП под Одессой (od.dsns.gov.ua)

В ДТП под Одессой попала маршрутка с пассажирами

В сети появились фото с места смертельного ДТП под Одессой, в результате которого погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Как сообщает ГСЧС, в ДТП попали рейсовая маршрутка "Мерседес Спринтер" и фура ДАФ. Инцидент произошел в Овидиопольском районе, на 12 км трассы Одесса - Белгород-Днестровский в районе Гребного канала.

По прибытию на место ДТП спасатели помощью гидравлических инструментов достали тела четырех погибших, а также двух пострадавших.

"В результате ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых – водители", - уточнили в ГСЧС.

Появились фото с места смертельного ДТП под Одессой

Фото: ДТП под Одессой (od.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Миргороде (Полтавская область) 21 сентября произошло тройное ДТП, жертвами которого стали 2 человека. Авария произошла с участием легкового автомобиля Ford Mondeo, микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Hover.

Отметим, в Киеве сегодня на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами, пострадавших в результате инцидента нет.

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