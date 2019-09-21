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В районе ДТП под Одессой затруднено движение транспорта

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 17:31
В районе ДТП под Одессой затруднено движение транспорта
Фото: ДТП под Одессой (od.dsns.gov.ua)

Авария произошла на участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса

На участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское, в связи с ДТП по Одессой затруднено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности воспользоваться альтернативным путем.

Напомним, под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек. Сообщалось, что в результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

РБК-Украина писало, что в сети появились фото с места ДТП под Одессой. Как сообщало ГСЧС, в ДТП попали рейсовая маршрутка "Мерседес Спринтер" и фура ДАФ.

Появились фото с места смертельного ДТП под Одессой Под Одессой в ДТП с маршруткой погибли 9 человек
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