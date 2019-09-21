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В районі ДТП під Одесою ускладнено рух транспорту

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 17:31
В районі ДТП під Одесою ускладнено рух транспорту
Фото: ДТП під Одесою (od.dsns.gov.ua)

Аварія сталася на ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса

На ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське, у зв'язку з ДТП під Одесою ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Зараз на місці ДТП працюють поліцейські, які з'ясовують обставини аварії і забезпечують безпеку дорожнього руху.

В поліції просять водіїв з розумінням поставитися до ситуації і по можливості скористатися альтернативним шляхом.

Нагадаємо, під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що в результаті зіткнення переповненого людьми маршрутки, яка їхала в Одесу, і вантажівки, який повертався з обласного центру, попередньо загинули дев'ять осіб, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.

РБК-Україна писало, що в мережі з'явилися фото з місця ДТП під Одесою. Як повідомляло ДСНС, у ДТП потрапили рейсова маршрутка "Мерседес Спринтер" та фура ДАФ.

З'явилися фото з місця смертельної ДТП під Одесою Під Одесою у ДТП з маршруткою загинули 9 осіб
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