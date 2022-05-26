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Расстрел работника Запорожской АЭС. ГУР узнало детали нападения, перехватив разговор оккупантов

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Запорожье, Четверг 26 мая 2022 14:37
Расстрел работника Запорожской АЭС. ГУР узнало детали нападения, перехватив разговор оккупантов Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты готовили нападение на сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Когда не нашли его на рабочем месте, пошли к нему домой и расстреляли энергетика, потому что тот сопротивлялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки.

Последний звонок, который удалось перехватить разведчикам, от рашиста с позывным "Ловец". Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений", - говорит оккупант.

Напомним, 24 мая оккупанты расстреляли Сергея Швеца в собственной квартире. Те ранения, которые он получил, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что раненый жив, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова. Позже он был освобожден.

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Запорожская АЭС
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