Расстрел работника Запорожской АЭС. ГУР узнало детали нападения, перехватив разговор оккупантов

Российские оккупанты готовили нападение на сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Когда не нашли его на рабочем месте, пошли к нему домой и расстреляли энергетика, потому что тот сопротивлялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки.

Последний звонок, который удалось перехватить разведчикам, от рашиста с позывным "Ловец". Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений", - говорит оккупант.