ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розстріл працівника Запорізької АЕС. ГУР дізналося про деталі нападу, перехопивши розмову окупантів

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 26 травня 2022 14:37
Розстріл працівника Запорізької АЕС. ГУР дізналося про деталі нападу, перехопивши розмову окупантів Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти готували напад на співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Коли не знайшли його на робочому місці, пішли додому та розстріляли енергетика, бо той чинив опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

Останній дзвінок, що вдалося перехопити розвідникам, від рашиста з позивним "Ловець". Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень", - каже окупант.

Нагадаємо, 24 травня окупанти розстріляли Сергія Швеця у власній квартирі. Ті поранення, які він отримав, зазвичай вважаються несумісними з життям. Втім, міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що поранений живий, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова. Пізніше його було звільнено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України