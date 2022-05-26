Розстріл працівника Запорізької АЕС. ГУР дізналося про деталі нападу, перехопивши розмову окупантів
Російські окупанти готували напад на співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Коли не знайшли його на робочому місці, пішли додому та розстріляли енергетика, бо той чинив опір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.
Останній дзвінок, що вдалося перехопити розвідникам, від рашиста з позивним "Ловець". Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою.
"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень", - каже окупант.
Нагадаємо, 24 травня окупанти розстріляли Сергія Швеця у власній квартирі. Ті поранення, які він отримав, зазвичай вважаються несумісними з життям. Втім, міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що поранений живий, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.
Нагадаємо, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова. Пізніше його було звільнено.
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