Оккупанты похитили в Херсоне сотрудника "Суспільне"
В понедельник, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Мужчину похитили из его дома. Об этом руководству компании сообщила супруга Алексея. Где сейчас находится работник "Суспільного" - неизвестно.
"Общественный вещатель обращается к украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать возвращению Алексея Воронцова", - говорится в сообщении компании.
В настоящее время компания направила сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры Херсонской области.
Напомним, со 2 марта 2022 года команда "Суспільне Херсон" работает удаленно и является украинским медиа в регионе, которое продолжает правдиво информировать жителей временно оккупированных территорий.
На данный момент помещение "Суспільне Херсон" контролирует оккупационные власти РФ. Со стороны оккупантов неоднократно предпринимались попытки поиска дел работников филиала с целью вербовки, допросов и получения информации.
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