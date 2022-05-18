Оккупанты похитили в Херсоне сотрудника "Суспільне"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Мужчину похитили из его дома. Об этом руководству компании сообщила супруга Алексея. Где сейчас находится работник "Суспільного" - неизвестно.

"Общественный вещатель обращается к украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать возвращению Алексея Воронцова", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время компания направила сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры Херсонской области.