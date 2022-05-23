В Энергодаре оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС: он в больнице
Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Его расстреляли из автоматического оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
С многочисленными пулевыми ранениями господин Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.
Напомним, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова. Позже он был освобожден.
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