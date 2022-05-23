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В Энергодаре оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС: он в больнице

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Запорожье, Понедельник 23 мая 2022 18:22
В Энергодаре оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС: он в больнице Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Его расстреляли из автоматического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

С многочисленными пулевыми ранениями господин Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.

Напомним, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова. Позже он был освобожден.

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Запорожская АЭС
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