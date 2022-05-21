В Херсоне освободили похищенного ранее сотрудника "Суспільне"
Фото: сотрудник "Суспільне" Алексей Воронцов (suspilne.media)
Инженер херсонской филии "Суспільне" был освобожден. 18 мая его похитили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
“Военные РФ отпустили инженера “Суспільного Херсон” Алексея Воронцова. Он жив и находится дома”, - приводит слова его жены медиа.
Стоит заметить, что "Суспільне" обращалось украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне способствовать возвращению Алексея Воронцова.
Напомним, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова.
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