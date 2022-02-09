Расстрел в Днепре: рассматривается три версии трагедии - названа основная
По состоянию на сегодня, следователи ГБР рассматривают три версии трагедии на предприятии "Южмаш" в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. Названа и основная из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Первая версия
Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.
Вторая версия
Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.
Третья версия
По данным ГБР, третья версия - совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д.
Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области.
В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.
Открыт ряд дел
ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:
- умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);
- дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК);
- похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);
- бездействие военных властей в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);
- халатное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).0
Назначено 24 экспертизы, допрошено 29 свидетелей
Сейчас следователями ГБР проверяются факты халатного отношения к военной службе и бездеятельности руководства воинской части где проходил службу подозреваемый.
С этой целью допрошено 29 человек, из которых 9 - военные служебные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т. д.
Проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории "Южмаш", назначено 24 различных экспертиз.
Расстрел в Днепре
Напомним, 27 января на территории предприятия "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся.
Инцидент произошел при выдаче оружия караула. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский человек. Еще пятеро получили ранения разной тяжести.
Недавно стало известно, что нацгвардеец Рябчук, подозреваемый в расстреле сослуживцев, отказался от всех своих прежних показаний.
Напомним, комиссия МВД нашла факты "внеуставных отношений" в воинской части в Днепре, где нацгвардеец устроил смертельную стрельбу.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.