Расстрел в Днепре: в воинской части Рябчука проходят обыски
По делу о вчерашнем расстреле в Днепре проводятся обыски в воинской части, в которой служили нацгвардеец Артемий Рябчук и его жертвы. В результате вчерашнего инцидента на "Южмаше" погибли пять человек и еще столько же были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.
Сообщается, что обыски проводятся в целях проверки обстоятельств, которые могли привести к тому, что Рябчук решил убить сослуживцев. Следователи изучают документы об организации службы, работе с личным составом и работе психологов.
Отметим, в эти минуты также проходит суд по избранию Рябчуку меры пресечения.
Напомним, по данным следствия ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из воинского караула на "Южмаше". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП.
Замглавы МВД Евгений Енин заявлял, что пока рано говорить о мотивах, но накануне стало известно, что Рябчука могли затравить другие солдаты после того, как он пытался предотвратить конфликт в воинской части и обратился к командованию.
Задержанному предъявили подозрения по трем статьям. На фоне трагического инцидента был уволен командующий Нацгвардии Николай Балан.