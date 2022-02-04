Расстрел военнослужащих в Днепре: нацгвардеец отказался от всех своих показаний

Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле сослуживцев на предприятии "Южмаш", отказался от всех своих прежних показаний. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ГБР подтвердили, что действительно подозреваемый обратился к следователю с соответствующим заявлением.

"Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие. Досудебное расследование продолжается. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности", - сообщили в ГБР.

Следователи работают исключительно в рамках действующего законодательства, отметили правоохранители.

Расстрел военнослужащих

27 января на территории днепровского предприятия "Южмаш" нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал. Инцидент произошел во время выдачи оружия караулу. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский человек. Еще пятеро получили ранения различной тяжести.

Как заявили правоохранители, стрелком был нацгвардеец Артем Рябчук. Через несколько часов его задержали полицейские в другом городе, прибывшие после сообщения от прохожего.