Расстрел в Днепре: МВД заявило о нарушениях в части, где служил нацгвардеец Рябчук

Комиссия МВД нашла факты "внеуставных отношений" в воинской части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук устроил смертельную стрельбу. При этом выявлены нарушения порядка и организации службы, что привели к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в Facebook.

"Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии", - написал Енин.

По его словам, было выявлено нарушение в порядке доступа к комнате хранения оружия, а также зафиксировано отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть должным образом заперта

"Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих - ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", - отметил Енин.

Как сообщил заместитель главы МВД, также были выявлены факты "внеуставных отношений".

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что правоохранителям пока неизвестны мотивы убийства, их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования.

"Задача служебного расследования, проводимого МВД - установление морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и т.д.", - пояснил Енин.

Он также отметил, что часть раненых военнослужащих уже выписаны из реанимации.

"Госпитализированные военнослужащие, слава Богу, поправляются. Часть из них уже выписана из реанимации", - добавил Енин.