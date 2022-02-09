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Розстріл у Дніпрі: розглядається три версії трагедії - названо основну

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Дніпро, Середа 09 лютого 2022 14:02
Розстріл у Дніпрі: розглядається три версії трагедії - названо основну Фото: ДБР вивчає три версії трагедії на "Південмаші" в Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Названо й основну з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Перша версія

Як повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини.

Друга версія

Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.

Третя версія

За даними ДБР, третя версія - вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

Аби перевірити цю версію були надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області.

Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.

Відкрито низку справ

ДБР зазначили, що розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме:

  • навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);
  • дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);
  • викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ);
  • бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ);
  • недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).0

Призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків

Наразі слідчими ДБР перевіряються факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де проходив службу підозрюваний.

З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 - військові службові особи військової частини 3021, в тому числі заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.

Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території "Південмаш", призначено 24 різних експертиз.

Розстріл в Дніпрі

Нагадаємо, 27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі і втік.

Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Нещодавно стало відомо, що нацгвардієць Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі, відмовився від усіх своїх колишніх показань.

Нагадаємо, комісія МВС знайшла факти "позастатутних відносин" у військовій частині в Дніпрі, де нацгвардієць влаштував смертельну стрілянину.

Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.

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