Розстріл у Дніпрі: розглядається три версії трагедії - названо основну

Станом на сьогодні, слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Названо й основну з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Перша версія

Як повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини.

Друга версія

Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.

Третя версія

За даними ДБР, третя версія - вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

Аби перевірити цю версію були надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області.

Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.

Відкрито низку справ

ДБР зазначили, що розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме:

навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);

дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);

викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ);

бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ);

недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).0

Призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків

Наразі слідчими ДБР перевіряються факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де проходив службу підозрюваний.

З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 - військові службові особи військової частини 3021, в тому числі заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.

Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території "Південмаш", призначено 24 різних експертиз.

Розстріл в Дніпрі