Розстріл у Дніпрі: розглядається три версії трагедії - названо основну
Станом на сьогодні, слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Названо й основну з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Перша версія
Як повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини.
Друга версія
Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.
Третя версія
За даними ДБР, третя версія - вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.
Аби перевірити цю версію були надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області.
Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.
Відкрито низку справ
ДБР зазначили, що розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме:
- навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);
- дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);
- викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ);
- бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ);
- недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).0
Призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків
Наразі слідчими ДБР перевіряються факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де проходив службу підозрюваний.
З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 - військові службові особи військової частини 3021, в тому числі заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.
Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території "Південмаш", призначено 24 різних експертиз.
Розстріл в Дніпрі
Нагадаємо, 27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі і втік.
Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.
Нещодавно стало відомо, що нацгвардієць Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі, відмовився від усіх своїх колишніх показань.
Нагадаємо, комісія МВС знайшла факти "позастатутних відносин" у військовій частині в Дніпрі, де нацгвардієць влаштував смертельну стрілянину.
Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.