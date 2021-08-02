Расстегнулась пуговица. Украинский стрелок упустил шанс на "бронзу" на Олимпиаде

Украинский спортсмен Сергей Кулиш занял восьмое место по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен в одной из попыток случайно попал в чужую мишень.

Попав в финал, почти большую часть украинец входил в тройку лучших. Но досадная ошибка - попадание в чужую мишень, сразу отвергло нашего спортсмена на восьмое место, говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

"Я выстрелил не в свою мишень. У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. Видимо, волнение сыграло какую-то роль. Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и произошло сейчас. Трудно что-то говорить", - рассказал спортсмен.