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Расстегнулась пуговица. Украинский стрелок упустил шанс на "бронзу" на Олимпиаде

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Токио, Понедельник 02 августа 2021 14:31
Расстегнулась пуговица. Украинский стрелок упустил шанс на "бронзу" на Олимпиаде Фото: украинский спортсмен Сергей Кулиш (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский спортсмен Сергей Кулиш занял восьмое место по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен в одной из попыток случайно попал в чужую мишень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Попав в финал, почти большую часть украинец входил в тройку лучших. Но досадная ошибка - попадание в чужую мишень, сразу отвергло нашего спортсмена на восьмое место, говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

выстрелил не в свою мишень. У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. Видимо, волнение сыграло какую-то роль. Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и произошло сейчас. Трудно что-то говорить", - рассказал спортсмен.

Ранее мы сообщали, что украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио.

Также украинка стала чемпионом Европы по гребле на каноэ.

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