С рассмотрения ВР снят ряд законов Кабмина Гончарука, среди них - Трудовой кодекс   

На сайте Верховной рады Украины указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Отметим, что среди этих законопроектов и скандальный проект нового Трудового кодекса.

Указано, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале ВР.

Добавим, что в течение 3-4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.

Напомним, Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров. Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.