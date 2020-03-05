З розгляду ВР знято ряд законів Кабміну Гончарука, серед них - Трудовий кодекс

На сайті Верховної ради України зазначено, що з розгляду зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Відзначимо, що серед цих законопроектів і скандальний проект нового Трудового кодексу.

Зазначено, що 4 березня документ був відкликаний і знятий з розгляду. Той же статус значиться і у інших проектів Кабміну, розгляд яких не відбувся у сесійній залі ВР.

Додамо, що протягом 3-4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проектів законів і постанов.

Нагадаємо, Верховна рада України в середу, 4 березня, відправила у відставку главу уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів. Відставку Гончарука та його Кабміну підтримали 353 нардепа.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. В уряді Гончарука Шмигаль займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.