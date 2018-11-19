Из-за рассмотрения бюджета-2019 могут продлить вечернее заседание Рады, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В четверг нардепы могут не успеть принять бюджет во втором чтении до 18:00

Вечернее заседание Верховной рады в четверг может быть продлено до принятия проекта государственного бюджета на 2019 год во втором чтении. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, комитет по вопросам бюджета рассмотрит Бюджетный кодекс в среду.

"Было предложено, чтобы мы не принимали бюджет под елку в последний день, а чтобы мы принимали его накануне. В этом году я хочу сказать, что все предыдущие этапы состоялись согласно закону "О регламенте ВРУ" и согласно Бюджетному кодексу. То есть, был принят и Бюджетный кодекс, и Налоговый, к ним подаются поправки", - заявил Парубий.

Глава парламента отметил, что в четверг депутаты могут не успеть принять государственный бюджет во втором чтении до 18:00.

"Мы имеем все основания на то, что сможем в четверг выйти на решение. Я надеюсь, что это будет не утреннее решение. Конечно, ввиду большого количества поправок, возможно, мы можем не успеть до 18:00. Поэтому, возможно, придется продолжить работу сессии. Но я надеюсь, что не будет заседания до утра, а будет ориентировочно как в предыдущем году, когда мы смогли сбалансировано на вечернем заседании принять бюджет Украины", - добавил спикер ВР.

По его словам, в этом году госбюджет рассматривается в рекордные сроки.

"Это рекордный срок, но я уверен, если Верховная Рада 22 ноября выйдет на принятие бюджета, это будет весомым фактором стабилизации экономической ситуации в стране", - добавил Парубий.

Напомним, Парубий заявил, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) уже в декабре. Гройсман отметил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019.