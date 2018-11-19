Рада рассмотрит госбюджет-2019 во втором чтении на этой неделе

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также парламентарии рассмотрят изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы

На этой неделе планируется рассмотрение проекта государственного бюджета на 2019 год и изменений в Налоговый кодекс. Об этом глава парламента заявил в ходе заседания согласительного совета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что во вторник нардепы первым блоком должны рассмотреть блок агрополитики.

"На прошлой неделе мы не завершили рассмотрение вопросов по охране животного и растительного мира №6598, поэтому мы продолжаем рассмотрение этого вопроса во вторник. Во вторник первым блоком - блок аграрной политики. Следующий блок - это направление на вывод Конституционного суда переименование двух областей, которое поможет нам завершить процесс декоммунизации", - сообщил Парубий.

По его словам, в среду, кроме ратификаций, парламент рассмотрит законопроект об уголовных проступках № 7279-д во втором чтении.

"В четверг предлагается, чтобы мы прошли рассмотрение Бюджетного и Налогового кодекса. Хочу напомнить, что, согласно регламенту, до 1 декабря должен быть рассмотрен и Бюджетный, и Налоговый кодекс", - заявил Парубий.

Глава ВР отметил, что поправки в Бюджетный кодекс комитет уже подготовил.

"Бюджетный кодекс уже комитетом подготовлен. Решение комитета и всех поправок уже должно быть в ближайший период. Это наше обязательство согласно графику принятия бюджета - рассмотрение в четверг Налогового и Бюджетного кодекса, а также ряда вопросов, касающихся принятия бюджета", - добавил он.

В частности, спикер отметил, что планируется выделение средств на ЦИК и усиление кибербезопасности.

"Среди них закон о публичных закупках, но я уверен мы должны его принять", - добавил глава парламента.

Напомним, правительство на заседании 14 ноября одобрило проект закона о бюджете-2019 для рассмотрения во втором чтении Верховной радой.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий заявил, что парламент перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября. Кроме того, по его словам, 22 ноября Рада также рассмотрит изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы во втором чтении.

До этого президент Петр Порошенко назвал условие, при котором может не подписать бюджет-2019. В частности, глава государства настаивает на обеспечении субсидиями в госбюджете на следующий год.