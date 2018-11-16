Гройсман надеется, что новый кредит от МВФ будет в декабре

Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)

Кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) уже в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в интервью Гройсман отметил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019.

Гройсман также добавил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.

"Да. Мы рассчитываем на транш в декабре", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины, то есть, фактически, выделения первого транша, до конца 2018 года.

Заседание Исполнительного совета состоится позже в 2018 году, после имплементации украинской стороной предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению.