Через розгляд бюджету-2019 можуть продовжити вечірнє засідання Ради, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У четвер нардепи можуть не встигнути прийняти бюджету у другому читанні до 18:00

Вечірнє засідання Верховної ради у четвер може бути продовжене до ухвалення проекту державного бюджету на 2019 рік у другому читанні. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комітет з питань бюджету розгляне Бюджетний кодекс у середу.

"Було запропоновано, щоб ми не приймали бюджет під ялинку в останній день року, а щоб ми приймали його напередодні. Цього року я хочу сказати, що всі попередні етапи відбулись згідно закону "Про регламент ВРУ" і згідно Бюджетного кодексу. Тобто, був прийнятий і Бюджетний кодекс, і Податковий, до них подаються поправки", - заявив Парубій.

Голова парламенту зазначив, що у четвер депутати можуть не встигнути прийняти державний бюджет у другому читанні до 18:00.

"Ми маємо всі підстави на те, що зможемо у четвер вийти на рішення. Я сподіваюсь, що це буде не ранкове рішення. Звичайно, що, зважаючи на велику кількість правок, можливо, ми можемо не встигнути до 18:00. Тому, можливо, доведеться продовжити роботу сесії. Але я сподіваюсь, що не буде засідання до ранку, а буде орієнтовно як попереднього року, коли ми змогли збалансовано на вечірньому засіданні прийняти бюджет України", - додав спікер ВР.

За його словами, цього року держбюджет розглядається у рекордні терміни.

"Це рекордний термін, але я впевнений, якщо Верховна рада 22 листопада вийде на прийняття бюджету, це буде вагомим фактором стабілізації економічної ситуації у країні", - додав Парубій.

Нагадаємо, Парубій заявив, що від ухвалення державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що розраховує отримати нові кредити від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже в грудні. Гройсман зазначив, що кредит від МВФ буде отримано, коли влада остаточно затвердять бюджет-2019.