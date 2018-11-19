От рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит макрофинансовой транш для Украины, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Быстрое внесение проекта бюджета для рассмотрения во втором чтении согласовано с Кабмином

От принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР подчеркнул, что рассмотрение бюджета является не только внутриполитическим вопросом.

"Когда будет подан бюджет, мы будем рассматривать. Мое предложение как главы Верховной рады состоит в том, чтобы мы бюджет рассматривали на этой неделе. Наверняка не секрет, что для Украины на этой неделе рассмотрение бюджета является не только внутриполитическим вопросом. От рассмотрения госбюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что быстрое внесение проекта госбюджета для рассмотрения во втором чтении согласовано с правительством.

"Мы с правительством согласовали, чтобы правительство поскорее могло внести бюджет, чтобы мы после принятия и Бюджетного, и Налогового кодекса могли перейти к рассмотрению бюджета. Но моя позиция заключается в том, чтобы мы не ставили под угрозу финансовое положение страны. Чтобы мы обеспечили и поступления макрофинансовой помощи. Мое предложение состоит в том, чтобы в четверг мы перешли к рассмотрению бюджета", - добавил он.

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) уже в декабре. Гройсман отметил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019.

Глава правительства также добавил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.

Как писало РБК-Украина ранее, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины, то есть, фактически, выделения первого транша, до конца 2018 года.