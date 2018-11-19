Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить макрофінансовий транш для України, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Швидке внесення проекту бюджету для розгляду у другому читанні узгоджено з Кабміном

Від прийняття державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР підкреслив, що розгляд бюджету є не тільки внутрішньополітичним питанням.

"Коли буде поданий бюджет, ми будемо розглядати. Моя пропозиція як голови Верховної ради полягає у тому, щоб ми бюджет розглядали цього тижня. Напевно не є секрет, що для України цього тижня розгляд бюджету є не тільки внутрішньополітичним питанням. Від розгляду держбюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що швидке внесення проекту держбюджету для розгляду у другому читанні узгоджено з урядом.

"Ми з урядом узгодили, щоб уряд чимшвидше міг внести бюджет, щоб ми після прийняття і Бюджетного, і Податкового кодексу могли перейти до розгляду бюджету. Але моя позиція полягає у тому, щоб ми не ставили під ризик фінансовий стан країни. Щоб ми забезпечили і надходження макрофінансової допомоги. Моя пропозиція полягає у тому, щоб в четвер ми перейшли до розгляду бюджету", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що розраховує отримати нові кредити від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже у грудні. Гройсман зазначив, що кредит від МВФ буде отримано, коли влада остаточно затвердять бюджет-2019.

Глава уряду також додав, що гроші від МВФ дозволяти забезпечити стабільність в країні і допоможуть продовжити реформ.

Як писало РБК-Україна раніше, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує зібратися для прийняття рішення про запуск нової програми Stand-by для України, тобто, фактично, виділення першого траншу, до кінця 2018 року.