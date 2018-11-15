В МВФ предположили, что Украина получит транш по новой программе до конца 2018

Фото: Джерри Райс (flickr.com.worldeconomicforum)

Исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины, то есть, фактически, выделения первого транша, до конца 2018 года. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, сейчас ожидается, что заседание Исполнительного совета состоится позже в 2018 году, после имплементации украинской стороной предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению.

Райс отметил, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы Stand-by.

"С момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло", - подчеркнул он и добавил, что речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что глава правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что Украина ожидает решение совета директоров МВФ относительно предоставления первого транша будет известно в декабре. Также НБУ надеется, что транш будет до конца 2018 года.

Отметим, на фоне нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.