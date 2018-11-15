ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В МВФ предположили, что Украина получит транш по новой программе до конца 2018

Новости » Экономика    15.11.2018 - 21:25
В МВФ предположили, что Украина получит транш по новой программе до конца 2018
Фото: Джерри Райс (flickr.com.worldeconomicforum)

Исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины, то есть, фактически, выделения первого транша, до конца 2018 года. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, сейчас ожидается, что заседание Исполнительного совета состоится позже в 2018 году, после имплементации украинской стороной предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению.

Райс отметил, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы Stand-by.

"С момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло", - подчеркнул он и добавил, что речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что глава правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что Украина ожидает решение совета директоров МВФ относительно предоставления первого транша будет известно в декабре. Также НБУ надеется, что транш будет до конца 2018 года.

Отметим, на фоне нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.

Договоренности с действующей властью Украины невозможны, - Орбан МВФ назвал объем необходимых Украине золотовалютных резервов
Новости Украины УкраинаМВФТранш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь