Розгляд воєнного стану у Раді: нарада у Парубія триває третю годину

Фото: нардепи у Раді (РБК-Україна)

Рада сьогодні має розглянути питання введення воєнного стану

Нардепи третю годину проводять нараду зі спікером парламенту Андрієм Парубієм щодо питання введення воєнного стану, яке сьогодні має розглянути Верховна рада України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера Ради Ірини Геращенко у Facebook.

"Третю годину триває нарада в спікера, де опозиція вимагає в першу чергу зафіксувати вибори - й це головніше для них, ніж воєнний стан", - написала вона.

Як відомо сьогодні у Раді розпочалося засідання, на якому планувалося розглянути законопроект про введення воєнного стану в Україні. Законопроект мав представити у парламенті секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. Крім того, у Раді мав виступити президент України Петро Порошенко.

Проте, нардепи ще до початку розгляду законопроекту почали вимагати перерву, консультацій з президентом, а також пропонували зміни до законопроекту.

Нагадаємо, як повідомляли у "Народному фронті", однією з вимог є закріплення у законопроекті дати президентських виборів (31 березня 2019 років). Також нардепи пропонували скоротити термін воєнного стану з 60 до 30 днів.

Як відомо у РНБО пропонували ввести воєнний стан з 26 листопада на 60 днів. Разом з тим, наразі, за слвоами Порошенка, воєнний стан планується ввести з 28 листопада на 30 днів, в через 30 днів Порошенко обіцяє зареєструвати постанову про проведення виборів 31 березня.