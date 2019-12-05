Рассмотрение апелляции на меру пресечения Альперину перенесли

Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина)

Суд рассмотрит апелляцию 12 декабря

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что 5 декабря 2019 года в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение антикоррупционного суда относительно применения к организатору преступной схемы меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн гривен залога.

Однако, по ходатайству стороны защиты рассмотрение было перенесено на 17:00 12 декабря 2019 года.

Напомним, что одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос в САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой было задержано десять человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

29 ноября суд арестовал Альперина с правом внести 70 млн гривен залога. 3 декабря Альперин сообщил, что вышел из СИЗО.