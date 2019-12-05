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Розгляд апеляції на запобіжний захід Альперіну перенесли

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 14:43
Розгляд апеляції на запобіжний захід Альперіну перенесли
Фото: Вадим Альперін (РБК-Україна)

Суд розгляне апеляцію 12 грудня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне апеляцію на запобіжний захід бізнесмену Вадиму Альперіну 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що 5 грудня 2019 року у суді апеляційної інстанції розпочато слухання апеляційної скарги на рішення антикорупційного суду щодо застосування до організатора злочинної схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із внесенням 70 млн гривень застави.

Проте, за клопотанням сторони захисту розгляд було перенесено на 17:00 год. 12 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали 26 листопада, коли він прийшов на допит до САП. За добу до цього НАБУ провело спецоперацію на митниці, за результатами якої було затримано десять осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці.

Дії Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

29 листопада суд заарештував Альперіна з правом внести 70 млн гривень застави. 3 грудня Альперін повідомив, що вийшов із СІЗО.

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