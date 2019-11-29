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Суд арестовал Альперина

Новости » Политика     29.11.2019 - 22:09
Суд арестовал Альперина
Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Суд также назначил Альперину залог в размере 70 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд также назначил Альперину залог в размере 70 млн гривен.

ВАКС обирає запобіжний захід Альперіну

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід «хрещеному батьку контрабанди» - одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Опубліковано ТСН Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

Отметим, что прокуратура Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила взять его под стражу с залогом 280 млн гривен. РБК-Украина писало, что его задержали вчера.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обещал вознаграждение тем, кто поможет найти Альперина. Он назвал его одним из крестных отцов украинской контрабанды. Впрочем, Альперин сам пришел в НАБУ.

Добавим, что одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос в САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой было задержано десять человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Альперина попросят взять под стражу с залогом 280 млн гривен, - источник Дело секретаря Бориспольского горсовета передали в суд
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