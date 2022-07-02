Не расслабляйтесь. Зеленский призвал жителей тыла помогать армии и волонтерам

Во многих тыловых городах Украины сейчас чувствуется расслабленность, однако о войне забыть нельзя. Жители должны помогать армии и волонтерам, несмотря на трудности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что каждый день должен приносить Украине "максимальную пользу".

"Война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем оставшимся наедине в это время. Распространяйте правду о войне и о преступлениях оккупантов", - заявил Зеленский.

Ранее посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Кремль ждет момента, когда союзники Украины устанут от войны и перестанут так активно поддерживать ВСУ.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что мир уже достиг момента усталости из-за войны в Украине, что является главной тактикой главы Кремля Владимира Путина.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навязывает нарратив об усталости от Украины в Евросоюзе, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность. На самом же деле никакой усталости в Европе нет, и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС это подтверждает.