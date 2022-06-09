Россия рассчитывает на усталость Запада от войны в Украине, - посол Британии

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью НВ заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Совершенно ясно, что это часть российских ожиданий и российских учебников современной войны - они всегда ожидали, что западные страны будут отвлекаться. Я верю, что на этом первом этапе войны, чрезвычайное единство западных стран вокруг санкций, единство по оказанию военной помощи, единство вокруг политической поддержки Украины почти наверняка застали Владимира Путина врасплох. Это было фантастически, но это не было удивительным", - подчеркнула посол.

По словам Симмонс, уже сейчас начала наблюдаться определенная усталость от войны особенно в западных СМИ. Например, юбилей правления королевы Елизаветы II в Британии "затмил" новости о ситуации в Украине.

Также она добавила, что наиболее сложным для Украины в 2022 году будет период начиная с конца осени и до конца зимы, потому как именно в это время Россия начнет шантажировать Запад экспортом газа.

"Здесь нужны очень четкие расчеты, потому что рано или поздно эта проблема возникнет, и это также будет естественной частью проверки, как люди в Европе относятся к российской военной агрессии", - отметила Симмонс.